(Di martedì 5 settembre 2023) Una frase del giornalista Andreaha scatenato una polemica che imperversa in questi giorni. Ecco cosa ha detto: «Certo che, se tu vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti. Però, se eviti di ubriacarti o perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche e poi rischi che il lupo lo trovi». Prima affermazione: ognuno ha il diritto di esprimere la propria idea su un argomento. Io penso sempre ai nostri giovani e a quanto possono restare confusi dalle nostre polemiche, spesso scatenate dal solo desiderio di volerle scatenare. Seconda affermazione: conosco personalmente il giornalista Andreae lo ritengo una persona perbene, un uomo gentile che ha un’alta considerazione delle donne. Ricordo che, dopo una diretta de il Diario del giorno, invitò le colleghe della regia e la sottoscritta ad un aperitivo. ...

..." Diario del Giorno è finito al centro delle polemiche dopo aver espresso la sua opinione sul...Questo atteggiamento dell'ospite ieri del TG4 " Diario del Giorno nei confronti di Andrea...Ascoltando la rispostanon è riuscito a nascondere il fastidio e ha accennato un sorriso ...quel preciso istante affinché lo schermo rimandasse delle immagini di repertorio relative al...... ovvero Andrea. Si trova così a rispondere, con diverse battute, alle polemiche sulla frase che è stata additata come di victim blaming (colpevolizzazione della vittima) neldello ...

Caso Giambruno, 3 motivi per cui è un errore crocifiggerlo Nicola Porro

Nuova lussuosissima casa per la Premier Giorgia Meloni pronta a trasferirsi già da fine settembre in un mega villa a sei zeri.Andrea Giambruno è ormai bersaglio, non solo dei suoi stessi ospiti (ecco cosa è successo ieri a Tg4 – Diario del Giorno). Maurizio Crozza, per lanciare il ritorno di Fratelli di Crozza da venerdì 22 ...