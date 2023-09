Caso Dia | la Salernitana lo multa

Ilè quello di Francesco Nannucci , fino a pochi giorni fa capo centro delladi Firenze e tra i più apprezzati investigatori che nel corso degli anni si sono succeduti nell'indagine infinita ...19 Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino , ha parlato delBoulaye, in seguito al l'esclusione dalla trasferta di Lecce e all'offerta arrivata dal Wolverhampton nelle ultime ore di mercato. Queste quanto detto a Radio Bussola, con la conferma della ......unper gravi e conosciute cause di salute. "Se i consiglieri di opposizione che hanno disertato, per far mancare il numero legale e alla ricerca spasmodica di una qualsiasi bagarre che gli...

Salernitana, caso Dia: arriva il taglio dello stipendio di 30.000 euro - Sportmediaset Sport Mediaset

Sandro Groppi, 86ennne di Piacenza, rischia di perdere la sua casa nonostante l'esborso di più di 300 mila euro all'impresa costruttrice con cui aveva firmato il contratto di compravendita ...È scoppiato il caso Dia in casa Salernitana: al giocatore, non convocato contro il Lecce, è anche stato tagliato lo stipendio ...