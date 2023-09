Caserta | neonata morta in culla | genitori indagati per omicidio

(Di martedì 5 settembre 2023) E’ un mistero la morte di unadi circa un mese e mezzo, avvenuta questa mattina, sabato 2 settembre, in un’abitazione di Santa Maria a Vico, nelno. La piccola è stata trovata senza vita nelladai, e sul corpicino aveva scottature ed ecchimosi varie. Immediato l’intervento sul posto dei carabinieri, in L'articolo proviene da Il Difforme.

La mamma e il papà della bambina di un mese e mezzo trovata morta in un'abitazione di Santa Maria a Vico () sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo, dopo che la procura ha affidato gli altri due figli della coppia a una comunità. Oggi si terrà l'autopsia sul corpo della ......indagati con l'accusa di omicidio colposo i genitori delladi un mese e mezzo, morta nella propria nella propria culla all'interno dell'abitazione della famiglia a Santa Maria a Vico,. Omicidio colposo. È questa l'ipotesi nei confronti dei genitori indagati delladi 45 giorni trovata morta nella mattinata di sabato scorso all'interno della sua culla a Santa Maria a ...

Caserta, sulla neonata morta in culla presenti lividi e bruciature. Aperta un'inchiesta Open

Sono indagati per omicidio colposo i genitori della neonata morta in culla a Santa Maria a Vico, nel Casertano. La decisione è stata presa dai magistrati in attesa dell’esito dell’autopsia sul corpo d ...Caserta, per la straziante vicenda della neonata trovata morta con lividi ed ustioni, spunta il giallo di una pentola trovata nella casa ...