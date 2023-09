Caro Porro | leggi il giurista che “bacchetta” Mattarella

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 5 settembre 2023), ecco un estratto del volume del Mortati, (il quale al contrario degli attuali commentatori la Costituzione l’ha scritta), che si attaglia alle ultime considerazione del presidente: “Che il presidente non possa intervenire come parte attiva, e quindi con efficacia determinante, nella formazione e svolgimento dell’indirizzo politico risulta dall’insieme delle norme costituzionali che, in conformità alla logica del regime parlamentare, hanno conferito a lui una posizione super partes. L’assunzione da parte del presidente di un proprio indirizzo politico sarebbe inammissibile, non tanto per il fatto che in nessun ordinamento si rende possibile la coesistenza di più direttive suscettibili di potere, sia pure eventualmente divergere (ed in ogni caso scopo del regime parlamentare è proprio quello di evitare tale ...