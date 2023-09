Carcere di Salerno | agenti trovano due micro telefoni sotto mattonella di una camera detentiva

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna, presso la Casa Circondariale di, durante un’operazione della Polizia Penitenziaria finalizzata al rinvenimento di oggetti non consentiti e sostanze stupefacenti, sono stati rinvenuti e sequestrati duecellulari perfettamente funzionanti, ben occultati all’interno di unauno dei letti di una”. A darne notizia è Mirko Manna della FP CGIL Nazionale chelinea: “La Casa Circondariale diè un istituto in forte affanno perché c’è una carenza di organico significativa che comporta turni di servizio giornalieri anche di 12 ore consecutive”. Orlando Scocca, FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria: “Il sovraffollamento della popolazione ...

