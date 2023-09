Cantieri Alta Velocità | summit Provincia-sindaci per viabilità alternativa alla provinciale 106

E non c'è più il tempo di evitare la strage: il treno arriva advelocità e travolge i cinque, ...come il contesto dei diversi passaggi procedurali che vengono seguiti quando si apronosui ...avranno una durata pari di 400 giorni a partire dalla data del verbale di consegna dei ...spazio esterno e al piano superiore una terrazza che si collega all'area verde della quotadel ...In questa estate ho visto i panorami montani intervallati da gru eper l'ultima corsa ad accaparrarsi le agevolazioni legate al 110%. Una enorme mole di ...di qualità in settori ad...

Cantieri Alta Velocità, viabilità alternativa per la Strada provinciale n ... Realtà Sannita

106 per consentire la realizzazione, in particolare nei territori di San Lorenzo Maggiore e Ponte, di uno dei tratti dell’Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari da parte di Rete Ferroviaria Italiana e ...«Via Fedeli è un tratto viario ad alta frequentazione ed era importante assicurare la chiusura del cantiere in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico - ha commentato l'assessore alla mobilità e ...