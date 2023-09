Canottaggio | buone risposte per l’Italia dai recuperi ai Mondiali Ai ripescaggi le barche ammiraglie

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) Ricco il programma odierno dei2023 die para, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024: nella terza sessione di gare spazio alle ultime batterie, a tutte le preliminary races ed alla seconda tornata di, protagonista nel complesso con ben 13 equipaggi, nelarpiona daiben quattro semifinali nelle specialità olimpiche, mentre nelle batterie leazzurre (olimpiche) mancano il passaggio diretto in Finale A e dovranno passare dai. Nelle specialità non olimpiche, invece, si registra il passaggio in semifinale attraverso idel singolo pesi leggeri femminile, mentre nelle ...