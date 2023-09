Cannavaro | «Mancini? Libero di fare quello che vuole | ma ha sbagliato i tempi»

(Di martedì 5 settembre 2023) Le parole di Fabiosull’addio di: «ha fatto la sua scelta e va rispettata, però ecco forse poteva pensarci prima» Intervenuto ad un evento a Milano, Fabioha parlato dell’addio dialla nazionale. Di seguito le sue parole.– «Quella diè stata una scelta difficile. Sicuramente ci potevano esserediversi per prendere questa decisione. Manca poco a delle partite importanti, è stata una scelta consbagliati. Poi ognuno èdiche, ha avuto un’offerta importante e quando ci sono queste offerte uno ci pensa.ha fatto la sua scelta e va rispettata, ...

... Spalletti ha l'esperienza giusta per riportarla", ha detto Fabio, ex capitano della ...difensore ha fatto il punto sullo stato attuale della Nazionale dopo l'addio di mister Robertoe ...Fabioha partecipato all'evento di presentazione del nuovo spot di Beretta, sponsor del Torino. L'ex Pallone d'oro ha parlato anche dell'addio di Robertoalla NazionaleLo ha detto Fabio, a margine di un evento a Milano, parlando dell'addio di Robertodalla Nazionale italiana. 'Ho tanta voglia di allenare, ho fatto esperienza all'estero e una in ...

Cannavaro: "L'errore di Mancini, la carenza del calcio in Italia e il futuro" Tuttosport

Cannavaro, la bacchettata a Roberto Mancini "È stata una scelta difficile. Sicuramente ci potevano essere tempi diversi per prendere questa decisione. Manca poco a delle partite importanti, è stata ...«Mancini È stata una scelta difficile. Ci potevano essere tempi diversi per prendere questa decisione». Lo ha detto Fabio Cannavaro, 49 anni, all'evento di ...