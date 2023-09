Campionato italiano regolarità epoca Il Piave mormorò | due titoli alla Norelli

(Di martedì 5 settembre 2023) Ad Alano di(Belluno) nel fine settimana scorso si è disputata l’ultima prova delGruppo 5 con l’assegnazione di 2di Campione d’Italia ad altrettanti piloti della Scuderia Fulvio. Alano di, cittadina veneta passatastoria della motoper essere stata la prima località italiana a ospitare una prova diEuropeo al di fuori della Valli Bergamasche. Era il 1975, l’Europeo aveva la stessa valenza di un Mondiale (ufficialmente istituito nel 1990) e per la prima volta questa gara internazionale si svolgeva nel nostro Paese in una località diversa da Bergamo, considerata la patria indiscussa della ...

... con la certezza di poterlo ancora festeggiare sotto il podio nei prossimi round delin corso'. Il pilotareplica tramite un post Instagram dedicato: 'È stato un viaggio ...... a completare un set di record inediti per il team. Anche in questo caso, il risultato era ... quando la MV Agusta vinse tutte e 12 le gare del. Un'Italia così vincente va a ...La manifestazione, organizzata dalla Rassinaby Racing col supporto degli Assessorati Regionali al Turismo e allo Sport, sarà valida per ilRally Terra, per la Coppa Rally di Zona ...

Nuovo De Ketelaere: testa, gol, assist, recuperi. La Dea si gode un CDK totale La Gazzetta dello Sport

Il pilota italiano brucia le tappe ... scelta che ci rende fieri perché conferma la bontà del progetto che abbiamo intrapreso due anni fa nel Campionato del Mondo SuperSport. La sua crescita è stata ...Al Giro d’Italia è arrivato secondo a Ortona proprio alle spalle di Evenepoel, su una distanza di 19,6 km e poi lo scorso 22 giugno è diventato Campione Italiano di specialità. All’Ethias Tour de ...