Camera | mercoledì 13 riunione capigruppo | programma lavori settembre-novembre

Oggi in commissioni riunite Trasporti e Lavoro dellasono previste le audizioni sulle ... È stata rinviata al'audizione di Antonino Laganà, fratello di Kevin, la più giovane delle ...Poie giovedì si divideranno e chi non canta farà il presentatore. Decideremo gli ... Io comunque tengo sempre unalibera di fronte alla mia, può venirmi a svegliare quando vuole ". ......di Brandizzo costato la vita a cinque operai investiti e uccisi nella notte trae giovedì ... oggi è in programma un'audizione sui fatti di Brandizzo alla Commissione Lavoro dellacon ...

“Agrifood Future – Sostenibilità, cultura e mercati”, presentazione ... Gazzetta di Salerno