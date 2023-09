Camera e Senato | si riparte | dalla Gpa alla manovra | l’agenda del Parlamento

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) – Suona la campanella in. Da oggi tornano infatti a riunirsi, rispettivamente alle 15.00 e alle 16.30, lae ilper la ripresa delle attività in aula. Il primo obiettivo di questa fase dei lavori parlamentari è la legge di Bilancio, con l'approvazione tassativa dellaentro fine anno dopo che il governo avrà inviato alleil Def. A Palazzo Madama l'Odg del primo giorno prevede 'ratifiche di accordi internazionali'. Anche a Montecitorio al primo punto c'è la discussione di accordi internazionali, come quello sullo spazio aereo comune tra l'Ue e l'Ucraina firmato a Kiev il 12 ottobre del 2021. Secondo il calendario messo a punto prima della pausa estiva e da aggiornare in capigruppo, all'esame dell'aula ci sono poi i provvedimenti su bullismo e ...