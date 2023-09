Camera e Senato | riparte l’attività politica dopo la pausa | tutti i temi

(Di martedì 5 settembre 2023)la stagionetralaestiva. Rispettivamente alle 15.00 e alle 16.30, deputati eri sono convocati nelle due ale della democrazia italiana per la ripresa delle attività in aula. Sono tanti iche compongono l’agenda del Parlamento, dalla Gpa alla manovra economica. In questa fase, però, il primo obiettivo sarà certamente quello della legge di Bilancio. Ad essere attesa, tassativamente entro fine anno, è infatti l’approvazione della manovra,che il governo avrà inviato alleil Def. (Ansa)L’ordine del giorno prevede, per oggi, “ratifiche di accordi internazionali”. Il primo punto a Montecitorio è cioè quello che affronta la discussione degli accordi ...

... del Presidente del, del Presidente delladei Deputati e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è sostenuto dai suoi enti promotori la Fondazione Cassa di Risparmio di ...Per capirci qualcosa occorre armarsi di pazienza e leggere, magari aiutati da qualche esperto, il dossier pubblicato lo scorso 27 febbraio dagli uffici dei servizi studi di. Si ...... in quelle elezioni l'Unione si impose sul centrodestra prendendo 25mila voti di più allae, addirittura, per effetto della legge elettorale su base regionale, 500mila voti in meno al. ...

Parlamento, da oggi riprendono le attività in Aula: ecco i temi in agenda Adnkronos

06:00 Il Bandolo, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa dalla Cina a cura di Francesco Radicioni 07:10 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:30 Derrick ...06:00 Il Bandolo, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa dalla Cina a cura di Francesco Radicioni 07:10 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:30 Derrick ...