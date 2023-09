Cambio al vertice di GDF Caserta | il colonnello Nicola Sportelli è il nuovo comandante provinciale

(Di martedì 5 settembre 2023). Alle ore 11,00 di oggi, presso la Caserma della Guardia di Finanza sede del Comandodi, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nell’incarico ditra ilGiuseppe Furciniti ed il. Alla cerimonia, presieduta dalRegionale Campania Generale di Divisione Giancarlo Trotta, hanno partecipato tutti gli Ufficiali e una folta rappresentanza di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri del Comandodie una aliquota di personale specializzato “Antiterrorismo e Pronto Impiego”. IlFurciniti lascia il Comando dopo oltre tre anni per ...

05 set 11:59 Mosca: no comment sulaldella Difesa ucraina Ilaldel ministero della Difesa ucraino, dove Rustem Umerov dovrebbe sostituire Oleksii Reznikov, 'è una ...Inil nostro Paese sarebbe rimasto fuori da attentati. Un patto che andava negato perché ... fonti palestinesi, parlava con Sirio, suo interlocutore a Roma, che riferiva a Ulisse,del ...Per questo, prosegue, "abbiamo bisogno di unculturale e vogliamo accelerare il cambiamento ... In cima Barilla Holding, con la quarta generazione della famiglia Ma aldella piramide ...

Carabinieri, cambio al vertice del Nucleo Investigativo IlPiacenza

Alle ore 11,00 di oggi, presso la Caserma della Guardia di Finanza sede del Comando Provinciale di Caserta, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di Comandante Provinciale tra il ...Sia nel vertice in corso, sia alla prossima Cop28, il tema dei finanziamenti ai Paesi del Sud del mondo per implementare le strategie di adattamento e mitigazione del cambio climatico (tra cui, ...