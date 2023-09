Cambia il modo di mangiare la carne e il macellaio diventa 4 0 | avanza Bolaca

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 settembre 2023) In un momento molto critico per il comparto italiano delle carni, stretto tra l’accesa concorrenza sui prezzi e l’ulteriore riduzione della redditività degli allevatori, l’unica nota positiva sembra venire dai consumatori, gli acquisti domestici di carni fresche e lavorate, provenienti dalla filiera corta, sono aumentati. Il progettodi qualità e sostenibile per consumatori attenti: questa la grande sfida che sta portando avanti il progetto. Nato per valorizzare il patrimonio zootecnico bovino, integrare maggiormente il settore da latte e quello dae potenziare dal punto di vista quantitativo e qualitativo la produzione dibovina regionale. Partner del progetto, finanziato dal Gal Titerno e Gal Alto Tammaro “Terre dei Tratturi”, nell’ambito del PSR Campania 2014/2020. ...