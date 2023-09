Calhanoglu | applicazione commovente da vertice basso | un dato sorprende

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 settembre 2023) Hakanè ufficialmente il nuovo regista dell’Inter, e in questo avvio di stagione sta mostrando un’nte nel nuovo ruolo. Soprattutto in fase di non possesso, come emerge dalle statistiche della Lega Serie A. SORPRESA CONTINUA – Hakanè uno dei giocatori dell’Inter 2023/24 con un bersaglio grande addosso. Principalmente perché il turco è “chiamato” a dimostrare di saper cancellare il ricordo di Marcelo Brozovic, padrone assoluto della cabina di regia nerazzurra delle ultime sei stagioni. Le virgolette sono d’obbligo, considerando che il 20 nerazzurro lo ha già fatto per molti mesi lo scorso anno. Risultando decisivo nel percorso in Champions League dell’Inter, tra le altre cose. Con l’addio del croato, la promozione è ora definitiva. E le prime tre partite stagionali lanciano ...