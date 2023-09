Calendario Mondiali sollevamento pesi 2023 oggi | orari 5 settembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) Comincia quest’l’avventura della Nazionale italiana ai Campionatidi, in corso di svolgimento a Riyadh fino al 17. Giulia Imperio sarà la prima azzurra a salire in pedana nella capitale saudita per cercare un risultato importante in ottica qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. La ventunenne pugliese gareggerà nel gruppo B della categoria fino a 49 kg con l’obiettivo di migliorare il suo record italiano di totale (183 kg) e rientrare così nella top10 del ranking a cinque cerchi, distante aduna sola lunghezza. Ricordiamo che la vice-campionessa continentale in carica vanta un personale di 85 kg nello strappo e 101 kg nello slancio in campo internazionale, di conseguenza ha già dimostrato di poter ...