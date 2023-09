Calendario Europei volley 2023 oggi | orari partite 5 settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023), martedì 5, si terranno otto match della prima fase a gironi deglidimaschile. Siamo arrivati alle battute finali di questa prima fase ed ogni incontro risulta decisivo per il discorso qualificazione. Andiamo dunque a presentare ilodierno. Si parte alle 16.00 con Grecia-Francia: i primi sono alla disperata caccia di un successo per sperare nella qualificazione mentre i secondi vorranno riscattare la sconfitta contro la Romania per consolidare il primo posto. Seguirà alle 16.30 Spagna-Ucraina, che può diventare uno spareggio per il passaggio del turno. Alle 17.00 si continua con Paesi Bassi-Macedonia del Nord, seguita alle 18.00 da Belgio-Estonia, match del girone dell’Italia. Turchia-Israele delle ore 19.00 sarà un’altra partita decisiva ...