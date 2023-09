Calciomercato | Napoli Club smentisce trattative per rinnovo Kvara

... che in questa stagione ha grandissime ambizioni dopo unimprontante. I rosa sono stati inseriti nel Girone B e affronteranno formazioni di assoluto spessore come, Bari e ...Zaccagni e Felipe Anderson hanno così potuto pensare solo a come schiacciare il più possibile la line a a 4 del. Una mossa che ha scombussolato il piano gara di Garcia, che ha potuto far ..., calciatori svincolati: la lista Per chi avesse, ovviamente, ancora posti disponibili ... anche con diversi difensori fra cui l'exAxel Tuanzebe e calciatori accostati ai ...

Rinnovo Kvaratskhelia, il Napoli smentisce: "Nessuna trattativa in corso, tutte ca**ate" Fantacalcio ®

L'ex allenatore Montefusco critica duramente il Napoli di Garcia dopo la sconfitta con la Lazio, invitandolo a cambiare approccio tattico.Ultime news calciomercato - Da De Gea e Hazard a Lingard e Pereyra: la lista dei giocatori ancora svincolati è lunga, ed interessante, per cogliere qualche opportunità. Ad esempio Pereyra è stato a lu ...