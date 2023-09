Calciomercato Milan – Un regalo per Pioli | un rinforzo dagli svincolati

Commenta per primo Secondo quanto riferito da il The Athletic, Mason Greenwood sarebbe stato offerto anche alnel corso dell'estate ma il club rossonero ha detto subito di 'no'. Ora l'inglese si è trasferito dal Manchester United al Getafe in prestito.Commenta per primo Divock Origi ha lasciato ilproprio nell'ultimo giorno di mercato per tornare in Premier League al Nottingham Forest. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro.Commenta per primo Rade Krunic e il, avanti insieme. Si va verso il prolungamento di una ulteriore stagione con adeguamento dell'ingaggio.

Milan, Furlani al lavoro per prenotare un grande colpo in attacco Calciomercato.com

L’ultima volta, anzi l’unica, che Inter e Milan si sfidarono da prime in classifica fu più ... ma si somigliano per intraprendenza e spinta offensiva, nella ricerca di un calcio più europeo e ...Milan, la situazione vice Theo Hernandez la possiamo definire di stallo, una cosa momentanea. Questo perchè a gennaio probabilmente i rossoneri interverranno ...