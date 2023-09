Calciomercato | l’Al-Ittihad rilancia per Salah | 250 milioni al Liverpool

(Di martedì 5 settembre 2023), nuovo rilancio del-Itthiad alper Mohammed: pronti 250per i Reds-Itthiad non molla la presa per Mohammed. Secondo quanto riportato da vari giornali inglesi, i sauditi stanno preparando una nuova, più ricca offerta per ilda 250. Per l’egiziano invece è pronto un ricco triennale da oltre 100. La risposta didovrebbe arrivare per domani, 6 gennaio.

Commenta per primo Era in esubero nella rosa del Parma , ora è arrivato anche'addioclub ducale per il difensore belga Elias Cobbaut (25 anni), che torna in patria. Ufficiale il trasferimento del classe 1997 in prestito con diritto di riscattoMechelen, che'ha ...Guardando avanti, Szczesny è in ogni caso prossimorientro. Già alla vigilia del match con'Empoli sono arrivate le rassicurazioni di Allegri che annunciava il suo rientro per dopo la sosta. Nel ...Ildella Juventus è ormai andato in archivio per questa estate del 2023 e per i ...'allenatore, come ha fatto del resto anche nella passata stagione, è destinato a lanciare sempre più ...