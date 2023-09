Calciomercato | la Fiorentina cede subito Sabiri | è fatta con l’Al-Fayha

(Di martedì 5 settembre 2023) Finiscel’avventura dialla. Il centrocampista era stato acquistato dalla Viola lo scorso inverno ed era stato lasciato in prestito alla Sampdoria. Arrivato a Firenze in estate, il giocatore non era presente nella lista Uefa dei convocati per la Conference League. Ai margini del progetto di Italiano,ha accettato l’offerta del, club del massimo campionato arabo. SportFace.

Commenta per primo Laha diramato la lista presentata alla UEFA per la fase a gironi della Conference League : c'è il nuovo acquisto Maxime Lopez , restano fuori dalle scelte di Italiano l'infortunato Gaetano ...Nel listone degli svincolati figurano però anche due vecchi pallini della: si tratta di Pereyra e del Papu Gomez.Quali sono i migliori prospetti italiani 'Laha Vannucchi e Martinelli, il Milan Longoni, il Palermo Desplanches'. Punterebbe su un giovane per la Roma 'No, devono prendere un portiere ...

Sorpresa Sabiri, lascia la Fiorentina e vola in Arabia, firmerà con Al Faieh. Addio a Firenze dopo due mesi Labaro Viola

FIRENZE - La Fiorentina ha reso nota la lista Uefa per la fase a gironi della Conference League. La squadra di Italiano è stata inserita nel Girone F, con Ferencvaros, Genk e Cukaricki. Assente ...Secondo Opta la Fiorentina è al quarto posto fra le favorite per vincere la Conference League. La favorita in assoluto è l'Aston Villa, e subito dietro Fenerbache e ...