Calciomercato | il pagellone finale | milanesi top | delusione Juve

Il vero protagonista deldi Serie BKT è senza dubbio stato il Palermo. I rosanero, spinti dall'ambizione del City Football Group , ha costruito una squadra che non può nascondersi dal ...Commenta per primo Un mercato da 8.5 , parafrasando l'opinione del nostro direttore Giancarlo Padovan nel consuetodi fine sessione. I primi riscontri oggettivi che solo il campo può dare stanno effettivamente confermando la bontà degli investimenti fatti dal Milan in un'estate da 10 nuovi acquisti e all'...Qual è stata la regina del mercato E chi vincerà lo scudetto Domande da un milione di dollari, ma Tancredi Palmeri ha le risposte. Nel suo corposo editoriale per il sito web di Sportitalia il ...

Il pagellone di Serie A del calciomercato estivo: Inter, Milan e Roma ... Goal.com

Un budget risicato ma qualche idea interessante per il più giovane Direttore Sportivo della Serie B, il 36enne Andrea Ferretti, che negli ultimi giorni di calciomercato ha comunque chiuso qualche ...Prova di forza del Milan di Pioli contro la Roma di Mourinho, ennesima conferma del mercato intelligente operato dalla società rossonera e dell’ottimo impatto dei nuovi. Il 2-1 contro i giallorossi e ...