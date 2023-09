Calcio | Van Gaal ' Mondiali2022? Tutto premeditato | Argentina aiutata'

(Di martedì 5 settembre 2023) "Penso proprio che Messi doveva diventare campione del mondo". ROMA - "Ai Mondiali didel 2022 alcuni giocatori argentini sono andati oltre ma non sono stati mai penalizzati. Per questo motivo ...

...didel 2022 alcuni giocatori argentini sono andati oltre ma non sono stati mai penalizzati. Per questo motivo penso che tutto sia stato premeditato". Così l'ex ct dell'Olanda, LouisGaal, ...Ai supplementari diventò una lotta più che una partita diche non terminò neppure col ... OggiGaal riapre una ferita mai sopita. Con l'Argentina che proseguì la sua corsa fino al ...

