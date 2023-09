Calcio | Serie A Procura al lavoro su cori tifosi Lazio | un turno a Tomori

Il giudice sportivo dellaA, Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata il giocatore del Milan Oluwafikayomi Tomori, espulso per doppia ammonizione durante il match della terza giornata con la Roma. Il giudice ...E' uno dei Paesi più ricchi al mondo, ma per ilnon c'è spazio. La svolta arriva quando si ...League ha qualificato il Copenaghen al turno successivo segnando il penalty decisivo nelladi ...ROMA - I tifosi della Lazio presenti al Maradona di Napoli sono entrati nel mirino del giudice sportivo e della procura federale per il loro comportamento. Ci vorranno ulteriori indagini per accertare ...

Lega Serie A pensa allo scanner del volto per entrare allo stadio - Sportmediaset Sport Mediaset

Il danno causato al calcio spagnolo, allo sport spagnolo ... L’impegno di tutti è unanime e fermo per realizzare nei prossimi giorni tutta una serie di azioni che migliorino la governance della ...Tirrenia, 5 set. – (Adnkronos) – Negli ultimi sei mesi, la giovane carriera di Tommaso Baldanzi è diventata ancora più azzurra. Prima l’esordio in Nazionale Under 21, in Serbia, poi la maglia numero 1 ...