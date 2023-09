Calcio | Napoli | ' contratto Kvaratskhelia scade tra 4 anni | voci di rinnovo sono caz' **

(Di martedì 5 settembre 2023), 5 set. - (Adnkronos) - "Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per ildi. Si tratta di 'cazzate'. Nessuno delha mai parlato del possibiledel calciatore (il cuitra 4). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli". Così ilin una nota su X.

Il comunicato del club. Inzaghi lo scorso anno è arrivato in finale di Champions e ha vinto due trofei. Dimenticato lo scudetto buttato21/05/2023 - campionato diserie A /- Inter / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Simone Inzaghi Simone Inzaghi siederà sulla panchina dell' Inter fino al 2025. Il comunicato della società: " Fc ...Il terzo concorso stagionale del Totocalcio si è rivelato particolarmente fortunato per gli appassionati. Nell'ultima schedina sono stati centrati due '13'. Il primo a Mugnano diin una agenzia GBO Italy, il secondo ad Andora, ovviamente in provincia di Savona, in una agenzia Planetwin365. Entrambi i '13' hanno permesso a due fortunati giocatori di portarsi a casa una ...Quale sarebbe il carrarmato Ildi Natan e Cajuste La Juventus deve giocare per vincere lo Scudetto per la sua storia, per la sua gente e per i suoi calciatori. E perché è giusto', ha ...

Ultimo'ora: **Calcio: Napoli, 'contratto Kvaratskhelia scade tra 4 anni ... La Svolta

La Juventus si muove per anticipare le avversarie: nel mirino al giovane promessa del calcio italiano. La Juventus di Allegri ... è presente sul taccuino di Fiorentina e Juventus, mentre il Napoli ...Per un Osimhen che rinnova, c' un Kvara in attesa. Ma il prolungamento del georgiano non sembra essere all'ordine del giorno in casa Napoli. Dopo la cocente sconfitta contro la Lazio, ...