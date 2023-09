Calcio | Locatelli | ' tornare in nazionale una gioia | Spalletti ci ha emozionato'

(Di martedì 5 settembre 2023) Firenze, 5 set. - (Adnkronos) - "qui è sempre una, un onore e un privilegio. C'è un mister nuovo e tutti abbiamo voglia di conoscerlo. C'è molta energia, molto entusiasmo e siamo carichi per affrontare queste due partite importanti". Così Manuel, centrocampista dellae della Juventus, in conferenza stampa a a Coverciano dove gli azzurri preparano il doppio impegno, contro la Macedonia del Nord a Skopje il 9 settembre e contro l'Ucraina a Milano il 12 settembre, per il girone di qualificazione all'Europeo."Ora sono molto carico e felice dopo un anno non positivo con laci hacon il suo discorso improntato sull'attaccamento alla maglia", aggiunge

