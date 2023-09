Calcio | Integrity e contrasto al match fixing | corso di formazione per azzurrini con Sportradar

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Firenze, 5 set. - (Adnkronos) - In attesa di scendere in campo per il doppio test amichevole contro Irlanda del Nord e Paesi Bassi (si gioca giovedì 7 e lunedì 11 alle ore 16.30 al 'Lungobisenzio'), la Nazionale Under 19 nell'ambito delle attività promosse dalla Figc in collaborazione conè stata protagonista di una mattinata disugli aspetti legati all'integrità delle competizioni e delal. Ad accogliere glil'avvocato Marcello Presilla, responsabileper l'Italia diAG. Le due amichevoli in programma a Prato (la seconda, contro i Paesi Bassi, sarà trasmessa in diretta su figc.it) verranno presentate domani, mercoledì 6 settembre, in una conferenza stampa in programma alle ore ...