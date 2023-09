Calcio | in campo robot al posto degli arbitri Sarà l’intelligenza artificiale a usare il cartellino rosso

Sono stati schierati in, per rossoblu e per i savonesi, due giocatori squalificati, Barone e Semperboni, facendo scattare il 3 - 0 a tavolino. Si ribalta quindi il quadro dei risultati maturati ...Il potere decisionale dentro ilè minore. Quello che noi aspettiamo dagli arbitri è sempre lo stesso: giustizia. Oggi sono ancora giovane ma faccio fatica a capire la strada che ilsegue"...... perché lasciare il segno con una big delitaliano degli ultimi anni all'esordio assoluto in ... ci ha messo lo zampino con un assist a Luca Moro, esattamente 4' dopo il suo ingresso in, ...

Vernice spray arancione su arredi e prato del campo da calcio ... LA NAZIONE

Londra, 5 set. (Adnkronos) – Gli arbitri potrebbero essere sostituiti da robot entro i prossimi 30 anni. Lo ritiene un esperto del settore. L’intelligenza artificiale è già prominente nell’arbitraggio ...La società Montecarlo, dunque, è stata punita con la perdita della gara per 3-0 ed esclusa dalla manifestazione. Comminata anche un’ammenda di 200 euro. Alessio Lupi, dirigente del Montecarlo, è stato ...