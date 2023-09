Calcio | il Brasile esclude Antony | accusato di violenze dalla ex

Antony Matheus dos Santos ala del Manchester United è stato escluso dalla Nazionale didelper le prossime partite di qualificazione alla Coppa del mondo, a seguito delle accuse di aggressione mosse contro di lui da un'ex fidanzata.Come Argentina esono diventate le regine delUndici in campo. Racconti dibrasiliano Democracia Futebol Clube Scusa se lo chiamo futébol Elogio della finta God Is Brazilian: ...Carlo Ancelotti ci riprova, forse per l'ultima volta. Se il futuro potrebbe portare il tecnico di Reggiolo in, come nuovo commissario tecnico della Selecao, nel presente risuona ancora quella musichetta inconfondibile, colonna sonora della sua carriera da allenatore. Quattro trionfi, nessuno come lui. ...

