Un ostacolo in più per la FA, che sogna di presentarsi ai prossimi mondiali - in programma nel 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada - conin panchina. Lo stesso manager del City d'...Ovviamente non sarà facile strappare il tecnico catalano a uno dei club più forti del mondo, tuttavia secondo il Daily Mail non è da escludere chepossa aver voglia di intraprendere una ...E' uno dei Paesi più ricchi al mondo, ma per ilnon c'è spazio. La svolta arriva quando si ... Quel talento ha rubato anche l'occhio di, che l'ha messo nel mirino per il futuro . Ogni ...

Calcio: Guardiola è favorito per panchina Inghilterra nel 2024 Agenzia ANSA

Pep Guardiola è il favorito per la panchina dell'Inghilterra quando, nel 2024, scadrà l'attuale contratto di Gareth Southgate, intenzionato a lasciare la guida dei Tre Leoni al termine del prossimo ...Risultato eccezionale per Roberto De Zerbi che s’è posizionato al quarto posto della classifica dei migliori allenatori europei della stagione 2022/23. Davanti al tecnico di Mompiano soltanto Pep Guar ...