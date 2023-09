Calcio femminile | licenziato il ct della Spagna dopo il caso Rubiales

(Di martedì 5 settembre 2023) Non è ancora terminata la scia di polemiche che hanno seguito il trionfo ai Mondialidi. Ilè salito alla cronaca quasi più del trionfosquadra iberica, con il presidente spagnolo che ha baciato la calciatrice Jennifer Hermoso. Oggi è arrivata la notizia dell’esonero del commissario tecnicosquadra Jorge Vilda: l’allenatore campione del mondo aveva infatti preso le difese del presidente. Nel comunicatoFederazione leggiamo: “La decisione di separarsi da Jorge Vilda in qualità di direttore sportivo e allenatorenazionale. Una delle prime misure di ristrutturazione”. Prima volta per una donna sulla panchina iberica: toccherà a ...

CLASSE WINDSURF TECHNO 293 Under 13: campionessa italiana è Michela De Martinis (Centro Surf Bracciano), seconda Maria Vittoria Grosso (CWC Cagliari, e terza Greta Alesi (CV Sferracavallo). ...... che è anche il proprietario della squadra didel PSG . In conclusione, al tweet di Federer ... Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabelloneUS Open 2022Jorge Vilda non è più l'allenatore della Spagna. Panchina (LaPresse) - Calciomercato.itLa ... Pedro Rocha, nominato al vertice delispanico dopo il caso Rubiales. Proprio quanto ...

SESTRESE Si parte con il calcio femminile, con la novità del nuovo responsabile SettimanaSport

La federcalcio spagnola ha deciso di esonerare il tecnico neo campione del mondo, nonostante avesse ancora un anno di contratto ...Il tabellone della competizione prevede i seguenti accoppiamenti: nella parte sinistra le sfide sono Brescia Calcio Femminile-H&D Chievo Women, Academy Pavia-Pomigliano, Arezzo-Lazio e Genoa-Ternana, ...