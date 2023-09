Calcio | Bologna | ufficiale la cessione di Barrow all' Al-Taawoun

(Di martedì 5 settembre 2023), 5 set. - (Adnkronos) - Musalascia ile va a giocare in Arabia Saudita per l'Al-. Si chiude dunque ufficialmente l'avventura del 24enne gambiano con la Serie A, dopo alcune frizioni con il tecnico rossoblù Thiago Motta. Alvanno 8 milioni di euro.

La scorsa settimana, dopo la prima partita di campionato contro il(che la squadra laziale ... È un ragazzo di 17 anni che gioca a. È figlio di Totti, e quindi '. Leggi anche › La ...... il colpo di Di Pardo in- Cagliari (rigore) e altri episodi. I minuti di recupero e le ... Alla fine ciò che conta è che si giochi ae su questo sia arbitri che allenatori non possono non ...Alla squadra dopo la partenza di Cheddira manca una punta. In città torna il concetto di subalternità rispetto al Napoli14/03/2021 - campionato diserie a /- Sampdoria / foto Image Sport nella foto: esultanza gol Fabio Quagliarella Il Bari sogna Quagliarella. La situazione del Bari che domenica ha pareggiato a Terni 0 - 0 ed è ...

Secondo le ultime indiscrezioni il giocatore dovrebbe ritornare disponibile a dicembre.Sono stati mostrati il “braccio” in Lecce-Salernitana (di Cabral, rigore), il braccio di Lucumi in appoggio in Juve-Bologna (non da rigore), il colpo ... a far sì che poi alla fine si giochi poco di ...