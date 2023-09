Calciatore ucciso in una sparatoria | arrestato un sospetto

(Di martedì 5 settembre 2023) Un giocatore della squadra nazionale di calcio di Panama è statoin unaa Colon. Lunedì le autorità hanno annunciato l'arresto di un. Il difensore Gilberto Hernández, 26 anni, è il secondonegli ultimi sei anni. Secondo la polizia, domenica il giovane si trovava con degli amici in una strada del centro quando uomini a bordo di un taxi hanno aperto il fuoco. Altre sette persone sono rimaste ferite.

All'età di 26 anni , è rimasto in una sparatoria nella città di Colon Gilberto Hernandez , difensore della nazionale di ... Non è chiaro se il fosse l'obiettivo degli uomini armati ...

Una bruttissima notizia proveniente da Panama sconvolge il mondo del calcio. Dal paese centro-americano, infatti, giunge la notizia della morte di Gilberto Hernandez. Il…