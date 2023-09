Caivano | Saviano | “Maxi blitz inutile sceneggiata di propaganda”

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) – "Ildinon è altro che unadi. I, come avvenuto a, non cambiano il destino di un territorio, non offrono riscatto, sono operazioni fatte per purapolitica". Lo scrive Robertosui social. "Il governo ha promesso una bonifica e invece 400 uomini, tra poliziotti, carabinieri e Guardia di Finanza, hanno trovato appartamenti vuoti e sequestrato una quantità di denaro che per una piazza di spaccio sono solo pochi spiccioli. La camorra ha avuto tutto il tempo di mettere al sicuro ciò che non doveva esser trovato. Risultato? Qualche pregiudicato andrà sotto processo, terranno dei blindati in strada per un po’ ...

I maxiblitz, come avvenuto a, non cambiano il destino di un territorio, non offrono riscatto, sono operazioni fatte per pura propaganda politica". Lo scrive Robertosui social. "Il ...Roma, 5 set. " "Il ragionamento disuè quello che, filosoficamente parlando, si definirebbe un sillogismo: partendo da premesse sbagliate non può che giungere a conclusioni errate. Viene da chiedersi come mai i governi ...I maxiblitz, come avvenuto a, non cambiano il destino di un territorio, non offrono riscatto, sono operazioni fatte per pura propaganda politica'. Lo scrive Robertosui social. 'Il ...

**Caivano: Saviano, 'sceneggiata inutile, blitz non cambiano nulla, è ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Saviano mi preoccupa seriamente. Pur di dire qualcosa, e pur di attaccare questo governo e il premier Giorgia Meloni, definisce ‘inutile sceneggiata’ una massiccia operazio ...Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Il ragionamento di Saviano su Caivano è quello che, filosoficamente parlando, si definirebbe un sillogismo: partendo da premesse sbagliate non può che giungere a conclusion ...