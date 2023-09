Caivano | Saviano denigra il maxi blitz | “Inutile sceneggiata” FdI | “Sta con lo Stato o contro?”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 settembre 2023) C’è qualcuno che può non rallegrarsi del fatto che losia arrivato in maniera massiccia a? Delle perquisizioni, dei sequestri di armi e droga e delle denunce scaturiti dallaoperazione di oggi che ha dato il via ufficiale alla “bonifica” promessa dal governo? A quanto pare, per quanto sorprendente possa apparire, sì. Quel qualcuno è Roberto, che invece di festeggiare una mattinata che parla di legalità l’ha bolla come “”. Un atteggiamento che “preoccupa”, per dirla con il deputato campano di FdI Gimmi Cangiano, il quale ha ricordato come “un’operazione così non si era mai vista fino a ora in questi territori” e ha invitato l’autore di Gomorra a dire se “è dalla parte delloo èdi esso”. ...