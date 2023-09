Caivano | promessa mantenuta dalla Meloni | “bonificato” il Parco Verde degli orrori

(Di martedì 5 settembre 2023) Lo aveva detto: “Bonificheremo la zona“., quella di Giorgia, che qualche giorno fa si era recata personalmente neldi, dove negli anni scorsi si sono consumate vicende di omicidi e stupri, dove solo un mese fa si è consumata una violenza di gruppo su bambine, dove da anni lo Stato si era arreso lasciando spazio a ogni forma di criminalità. All’alba una vasta operazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza è scattata nel quartiere “” die nelle località limitrofe. Si è trattatato di un controllo straordinario ad “Alto Impatto” che, per la prima volta, si svolge su più giorni in contemporanea da oltre 400 ...

L'operazione segue ladella premier Giorgia Meloni che alo Stato non avrebbe dato tregua alla criminalità organizzata e a ogni forma di illegalità. Polizia...premier è una: "Contro la criminalità procederemo sempre spediti e senza esitazioni. Affinché in Italia non ci siano più zone franche ". Già giovedì scorso, durante la sua visita a, ...Abbiamo iniziato con le grandi stazioni, poi Ostia, oggie nei prossimi giorni andremo in ... con un investimento di 10 milioni di euro e lache a gestirlo ci saranno le Fiamme Oro ...

Caivano, promessa mantenuta dalla Meloni: "bonificato" il Parco ... Secolo d'Italia

(Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2023 “Il Presidente Meloni l’aveva promesso: lo Stato farà sentire la propria presenza a Caivano. L’operazione di bonifica di oggi conferma che il Governo mantiene g ...AGI/Vista - Operazione ad 'Alto Impattò a Caivano, il comune dell'hinterland a nord di Napoli teatro dello stupro ai danni di due bambine da parte del branco. Dalle prime luci dell'alba carabinieri, p ...