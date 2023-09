Caivano | promessa mantenuta dalla Meloni | blitz con 400 agenti nel Parco Verde degli orrori

(Di martedì 5 settembre 2023) Lo aveva detto: “Bonificheremo la zona“., quella di Giorgia, che qualche giorno fa si era recata personalmente neldi, dove negli anni scorsi si sono consumate vicende di omicidi e stupri, dove solo un mese fa si è consumata una violenza di gruppo su bambine, dove da anni lo Stato si era arreso lasciando spazio a ogni forma di criminalità. All’alba una vasta operazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza è scattata nel quartiere “” die nelle località limitrofe. Si tratta di un controllo straordinario ad “Alto Impatto” che, per la prima volta, si svolge su più giorni in contemporanea da oltre 400 operatori ...

Era dunque questo il nuovo 'grande racconto della realtà' di Myrta Merlino, la grandedi ... l'orsa marsicana Amarena, ad Impagnatiello, e poi… pensate, dice Mamma Myrta, 'hanno ...Restiamo alla storiaccia di, e alladel premier di "riconquistare" quella zona franca e di bonificarla. Il Parco Verde rientra nella giurisdizione della procura Area Nord di Napoli. ...In questo caso il parco verde diteatro di orrore e di violenza. Ma si sa, i fannulloni (... anzi, agli ex, non va proprio giù che il governo abbia mantenuto lafatta in campagna ...

Meloni promette un investimento di 10 milioni per un'area ... coinvolgerà anche le quattro scuole del primo ciclo di Caivano. L'intenzione è quella che gli istituti siano aperti oltre l'orario ...A Caivano arriveranno una ventina di nuovi docenti e più fondi per le scuole, che consentano soprattutto l'apertura pomeridiana con attività extracurriculari; a livello nazionale inoltre saranno varat ...