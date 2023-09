Caivano | promessa mantenuta dalla Meloni | blitz con 400 agenti nel Parco Verde degli orrori

(Di martedì 5 settembre 2023) Lo aveva detto: “Bonificheremo la zona“., quella di Giorgia, che qualche giorno fa si era recata personalmente neldi, dove negli anni scorsi si sono consumate vicende di omicidi e stupri, dove solo un mese fa si è consumata una violenza di gruppo su bambine, dove da anni lo Stato si era arreso lasciando spazio a ogni forma di criminalità. All’alba una vasta operazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza è scattata nel quartiere “” die nelle località limitrofe. Si tratta di un controllo straordinario ad “Alto Impatto” che, per la prima volta, si svolge su più giorni in contemporanea da oltre 400 operatori ...

Abbiamo iniziato con le grandi stazioni, poi Ostia, oggie nei prossimi giorni andremo in ... con un investimento di 10 milioni di euro e lache a gestirlo ci saranno le Fiamme Oro ...... affinché in Italia non ci siano più zone franche", ha concluso Meloni, riecheggiando lasolenne scandita verso i cittadini dialla vigilia della sua visita., parla don Maurizio Patriciello: 'Limitiamo l'accesso alla pornografia online' - guarda LADI MELONI - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni era stata in visita a...

L'operazione segue la promessa della premier Giorgia Meloni che a Caivano lo Stato non avrebbe dato tregua alla criminalità organizzata e a ogni forma di illegalità. Polizia Fonte: Agenzia Vista / ...Il blitz di oggi delle forze dell'ordine, con 400 uomini impegnati, nel Parco Verde di Caivano è solo l'inizio. Parola di Giorgia Meloni, che sui social ha commentato l'operazione in cui sono stati ...