Caivano | polemica dall’Odg Campania | “Ammesse solo alcune testate”

(Di martedì 5 settembre 2023) Da quando hanno denunciato gli abusi sessuali subiti dalle loro bambine vivono barricati in casa. Minacce anche alla premier. Il fatto risale allo scorso luglio, quando due ragazzine di appena 13 anni sono state violentate da un gruppo di ragazzi al Parco Verde di, in provincia di Napoli. Il branco che avrebbe abusato delle giovani L'articolo proviene da Il Difforme.

...alle tanto discusse parole che Giambruno ha pronunciato parlando degli stupri di Palermo e:... Con questo gesto, Benedetta Scuderi si è guadagnata il titolo di eroina del web : lasu ...... raggiungendo punte fino al 50% in periferie come a! In questi giorni se ne stanno vedendo e pagando le conseguenze. La secondasi concentra intorno agli esiti degli Esami di Stato. ......Prima della vicenda di, in cui è stato di necessità coinvolto " ricorda Missaglia - i suoi temi estivi sono stati tutti all'insegna della retorica: il prestigio degli insegnanti, la...

Stupri, polemica per frase Giambruno: “Se eviti di ubriacarti, non trovi il lupo” Sky Tg24

Il capogruppo consiliare uscente di CaivanoConta Antonio Angelino parla a Tag24 del difficile momento che sta vivendo il comune campano.CERNOBBIO - Giancarlo Giorgetti butta secchiate di acqua fredda, Matteo Salvini «accende» le centrali nucleari di nuova generazione e i fuochi di un altro fronte polemico con l’opposizione. La ...