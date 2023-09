Caivano | maxi operazione antidroga con 400 agenti

(Di martedì 5 settembre 2023) Una vastainterforze di polizia è scattata all’alba del 5 settembre al cosiddetto Parco Verde di(Napoli), dopo che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aveva visitato il centro alle porte di Napoli lo scorso 31 agosto., Comune che fa parte della città metropolitana di Napoli, è assurto alle cronache in queste settimane per gli stupri perpetrati contro due bambine da un gruppo di ragazzi giovani, in parte minorenni. Lo sdegno suscitato dai fatti, accaduti nello stesso periodo di agosto in cui da Palermo emergeva la vicenda di uno stupro di gruppo ai danni di una giovanissima, hanno provocato l’intervento di Palazzo Chigi. Un’immagine dell’interforze di carabinieri, polizia e Guardia di Finanza a. Foto Ansa, il blitz ...

NAPOLI – «Dopo le forze dell’ordine, al Parco Verde è ora che arrivino le maestre». A dirlo è Annarita Patriarca, componente dell’ufficio di presidenza della Camera dei deputati e membro della ...Uno schieramento di forze così, a Caivano, nessuno se lo ricorda. Ma i criminali e gli spacciatori del Parco Verde probabilmente se l'aspettavano. (ANSA) ...