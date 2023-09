Caivano | maxi operazione al ' Parco Verde' con oltre 400 agenti | in corso perquisizioni

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. (Adnkronos) - È in, dalle prime luci dell'alba, una vastadella Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nel quartiere “” die nelle località limitrofe. Si tratta di un controllo straordinario ad “Alto Impatto” che, per la prima volta, viene svolto in contemporanea da400 operatori delle diverse forze dell'ordine coordinate. Il servizio è finalizzato all'esecuzione di numerosee all'identificazione di persone e veicoli sospetti. Concorreranno i reparti specializzati delle forze di polizia e, tra questi, la Polizia Scientifica, i cinofili antidroga e con il controllo dall'alto di un elicottero del Reparto Volo. Verranno eseguiti anche controlli amministrativi finalizzati ...

Non vogliono atti simbolici, non pensano ad operazioni-lampo per dare risposte solo immediate e magari transitorie al degrado del centro sportivo Delphinia, il luogo dello stupro delle due minorenni ...Il procuratore di Catanzaro: "Se noi mandiamo 100 uomini in più cambia poco. Il problema è strutturale. Il problema è fare cose, realizzare progetti di medio e lungo periodo. Cioè investire in ...