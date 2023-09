Caivano | maxi blitz interforze nel Parco Verde | impiegati 400 uomini

(Di martedì 5 settembre 2023). Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno svolto una vasta operazione, con modalità “Alto Impatto”, nel quartiere “” di(NA) e nelle località limitrofe dove sono state effettuate decine di perquisizioni. All’esito delle predetta attività sono state denunciate tre persone per contrabbando di tabacchi lavorati esteri poiché trovate in possesso di oltre 5 kg di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato. Sono stati, inoltre, sequestrati 14000 euro a due soggetti, altri 30000 euro, due ordigni, di cui uno rudimentale, oltre 170 cartucce di vario calibro, 3 armi bianche, di cui una mazza da baseball, un coltello a serramanico e un arco, 5 bilancini di precisione, circa 408 grammi di hashish, 375 grammi circa ...

(NAPOLI) - "Oggi è iniziata l'operazione di bonifica del Parco Verde di". Lo scrive la premier Meloni sulla piattaforma X poche ore dopo laoperazione interforze che ha portato al sequestro di armi in diversi rifugi della criminalità. Grazie alle forze dell'...Le parole della premier " Oggi è iniziata l'operazione di bonifica del Parco Verde di. Laoperazione iniziata questa mattina all'alba - per la quale ringrazio tutte le Forze dell'Ordine ...Meloni: 'Mai più zone franche' 'Oggi è iniziata l' operazione di bonifica del Parco Verde di. Laoperazione iniziata questa mattina all'alba - per la quale ringrazio tutte le Forze dell'...

Caivano, maxi operazione al Parco Verde: controlli sullo spaccio di droga. Meloni: “Iniziata la bonifica, mai… La Repubblica

Le operazioni di questa mattina rappresentano una forte risposta delle istituzioni pubbliche alle gravi situazioni emerse nella cronaca recente ...A Caivano maxi operazione anti criminalità delle forze dell'Ordine. Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza sono entrate in azione nel quartiere "Parco Verde" ...