Caivano | maxi blitz al Parco Verde con 400 agenti Sequestrati proiettili | molotov e 30mila euro

(Di martedì 5 settembre 2023) su Tg. La7.it - E' in corso una vasta operazione della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nel quartiere '''' di. Si tratta di un controllo ...

... lo Stato ha deciso di far sentire la propria presenza nel quartiere Parco Verde die nelle località limitrofe. Intorno alle prime luci dell'alba, è partita una vasta operazione della Polizia ...La7.it - E' in corso una vasta operazione della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nel quartiere ''Parco Verde'' di. Si tratta di un controllo straordinario ad ''Alto ...Sono le prime evidenze della vasta operazione congiunta di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza scattata stamane nel complesso di edilizia popolare del Parco Verde die nelle ...

Caivano, maxi operazione al Parco Verde: controllo straordinario ad “alto impatto” con oltre 400 uomini QUOTIDIANO NAZIONALE

Durante il blitz interforze in corso i carabinieri hanno trovato e sequestrato, in una busta, 30mila euro suddivisi in pacchetti ritenuti frutto di attività illecite. Sequestrato una molotov e 150 ...Vasta operazione della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nel quartiere "Parco Verde" di Caivano ...