L'operazione segue la promessa della premierMeloni che alo Stato non avrebbe dato tregua alla criminalità organizzata e a ogni forma di illegalità. PoliziaIl blitz di oggi delle forze dell'ordine, con 400 uomini impegnati, nel Parco Verde diè solo l'inizio . Parola diMeloni, che sui social ha commentato l'operazione in cui sono stati sequestrati proiettili, droga, molotov e migliaia di euro in contanti. Le parole della ...Maxi - blitz a, le parole diMeloni A commento del blitz odierno , scattato stamani e proseguito con controlli e perqusizioni, Meloni ha fatto sentire la propria voce e quella dell'...

Caivano, Giorgia Meloni sul blitz di propaganda: “Inizia la bonifica” Globalist.it

Premier Giorgia Meloni hailed the huge operation conducted by police on Tuesday in the Camorra mafia-ridden town of Caivano near Naples, where two cousins aged 10 and 12 were allegedly raped by a grou ...AGI/Vista - Operazione ad 'Alto Impattò a Caivano, il comune dell'hinterland a nord di Napoli teatro dello stupro ai danni di due bambine da parte del branco. Dalle prime luci dell'alba carabinieri, p ...