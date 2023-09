Caivano | blitz propagandistico per dimostrare che lo Stato c' è ma la soluzione non è questa

NAPOLI - E' in corso, dalle prime luci dell'alba, una vasta operazione della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nel quartiere "Parco Verde" die nelle località limitrofe. Si tratta di un controllo straordinario ad "Alto Impatto" che, per la prima volta, viene svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell'...interforze a, dove Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza hanno eseguito perquisizioni e identificazioni in tutta la zona di 'Parco Verde' e nelle località limitrofe. L'operazione ...... dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nel quartiere 'Parco Verde' die ... Durante ilinterforze in corso i carabinieri hanno trovato e sequestrato, in una busta, 30mila ...

Vasto blitz interforze al Parco Verde di Caivano, 400 uomini impegnati Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Roma, 5 set (Adnkronos) - "Bene così, le persone perbene a Caivano come ovunque chiedono e meritano rispetto, legalità, sicurezza". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini a proposito del blitz delle ...