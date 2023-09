Caivano | blitz interforze porta a arresti e sequestri

(Di martedì 5 settembre 2023) Nel quartiere Parco Verde di, in provincia di Napoli, è in corso un’operazione di polizia di vastata, a seguito delle violenze sessuali di gruppo subite da due cugine minorenni. Oltre 400 agenti delle diverse forze dell’ordine, tra polizia di Stato, carabinieri, e guardia di finanza, stanno effettuando perquisizioni e controlli straordinari ad Alto impatto. Questa operazione vede per la prima volta la collaborazione simultanea di diverse forze dell’ordine in una stessa azione coordinata. Tra i reparti specializzati presenti ci sono la Scientifica, le unità cinofile antidroga e un elicottero del Reparto Volo. I controlli non si limitano a questioni penali, ma si estendono anche a verifiche amministrative come il rispetto delle norme del codice della strada e della salubrità degli immobili, con il supporto della polizia ...

