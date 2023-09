Caivano | blitz interforze Piantedosi | “riaffermare la sicurezza e la legalità”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 5 settembre 2023), in corso uncontro le piazze di spaccio.: “lae la” Quattrocento sono le unità delle forze dell’ordine impiegate a, in provincia di Napoli, in undestinato a passare al setaccio il Parco Verde e alcune zone limitrofe. L’azione, iniziata all’alba di questa mattina, 5 settembre, vede impegnati carabinieri, polizia e guardia di finanza insieme ai reparti specializzati, come i cinofili antidroga e le Api dei carabinieri, oltre a un elicottero del reparto Volo. Come riportato dall’agenzia Dire “il servizio è finalizzato all’esecuzione di numerose perquisizioni e all’identificazione di persone e veicoli sospetti. Verranno eseguiti anche controlli amministrativi ...