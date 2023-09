Caivano | blitz interforze nel Parco Verde | impegnati in 400

Leggi su 2anews

(Di martedì 5 settembre 2023) Durante ile nelle zone limitrofe sono stati trovati e sequestrati, in una busta, 30mila euro suddivisi in pacchetti ritenuti frutto di attività illecite. E’ in corso, dalle prime luci dell’alba, una vasta operazione di carabinieri, polizia e Guardia di Finanza nel quartiere ‘’ di, in provincia di Napoli,