Caivano | blitz della polizia al Parco Verde | sequestrati fucili e un ordigno Meloni | «Basta zone franche | la bonifica è iniziata» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 5 settembre 2023) Una vasta operazione di carabinieri,e Guardia di Finanza è stata lanciata all’alba di questa mattina nel quartieredi, in provincia di Napoli, e nelle località limitrofe. Si tratta di un controllo straordinario ad «alto impatto», dicono le forze dell’ordine, svolto proprio al cuore dell’area teatro nei mesi scorsi di una terribile violenza: gli abusi prolungati su due cuginette minorenni da parte di un gruppo di ragazzizona. Nelsono stati impegnati 400 operatori delle diverse forze dell’ordine, che hanno eseguito perquisizioni e identificazioni di persone e veicoli sospetti. Coinvolti anche i reparti specializzati delle forze di. I carabinieri hanno trovato e sequestrato, in una busta, 30mila euro suddivisi in ...