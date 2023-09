Dolianova - Gattinodentro un, provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che si sono calati tra alberi e rami secchi per recuperare l'animale. Fabrizio Pinna: 'Non sempre i supereroi indossano maschera ...A disposizione: Mariani, Polverino, Nina, De Vries, Ceccacci, Loru, Peixoto, Karlsson, Foresta, Di Paola, Rossetti, Gulli, Da. Allenatore: Simone Banchieri. Cartellini: Trippaldelli, Carraro(......del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Piedimonte Matese è intervenuta nel comune di Piedimonte Matese in via Aldo Moro per un recupero di un cane caduto accidentalmente in un...

Cade in un pozzo fognario, operaio muore dopo una settimana ilGiornale.it

È morto dopo una settimana in ospedale uno dei due operai che mercoledì scorso erano rimasti intrappolati a nove metri di profondità in un pozzo al santuario Madonna di San Polo a Lonato del Garda, ...Si prospetta un fine settimana memorabile per La Luna nel Pozzo, il Festival internazionale di Teatro di Strada che da ventotto anni porta nel borgo storico di Caorle (VE) gli artisti più rinomati ...